Обвинения в злоупотреблениях

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Бывших глав подразделений прокуратуры, а также Генеральной прокуратуры обвиняют в превышении служебных полномочий. Под подозрением Эдуард Харунжен, Виорел Морарь и Дорин Компан. Адвокат гражданина Германии заявляет о нарушении прав своего подзащитного. Анжела Прокопчук утверждает, что ее клиент необоснованно стал фигурантом уголовного дела и был объявлен в международный розыск с нарушением установленных процедур. Правозащитница пожаловалась руководству страны и направила ходатайство генпрокурору Александру Стояногло с требованием провести расследование этого случая.

Это дело берет свое начало в далеком 2003 году. Тогда гражданин Германии решил основать в Молдове вместе с нашим соотечественником бизнес. Через два-три года представитель нашей страны инициировал гражданский спор с тем, чтобы лишить соучредителя-иностранца этого права. Позднее гражданского дело переквалифицировали в уголовное. Как утверждает адвокат, без ведома ее подзащитного.

Три года назад Фридриха Майера задержали в Болгарии под предлогом, что он находится в международном розыске. Однако за недостаточностью основания для дальнейшего задержания его отпустили. История повторилась и во время его поездки в Боснию и Герцеговину. Причина та же – открытое в Молдове уголовное дело. Адвокат Анжела Прокопчук объясняет эту ситуацию тем, что ордер на арест гражданина Германии суд отменил, однако из базы данных лиц, объявленных в международный розыск, имя Фридриха Майера не удалили.

Адвокат также перечислила серию нарушений, с которыми столкнулся ее подзащитный в нашей стране. По ее словам, запрос, направленный в прокуратуру по борьбе с оргпреступностью и особым делам о предоставлении копий обвинительного заключения, остался без ответа. Анжела Прокопчук также утверждает, что у ее клиента вымогали деньги в обмен на прекращение уголовного дела.

В ответ на просьбу журналистов телеканала NTV Moldova, прокомментировать обвинения адвоката Анжелы Прокопчук, бывший глава прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорел Морарь отверг предъявленные ему обвинения. В то же время, бывший глава Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам Дорин Компан заявил, что решение инициировать уголовное дело принимал экс-генпрокурор Эдуард Харунжен. А по словам Харунжена, ему вообще не известно об этом случае.