Обстрел троллейбуса в Кишинёве: полицейские установили, что стекло треснуло само по себе

Обстрел троллейбуса в Кишинёве: полицейские установили, что стекло треснуло само по себе

Пассажиры троллейбуса №22 пережили вчера настоящий стресс, когда одно из окон внезапно треснуло. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Первая версия Управления электротранспорта Кишинёва заключалась в том, что кто-то обстрелял троллейбус из пневматического оружия, что ранее уже не раз происходило в столице. Однако позже полицейские установили, что стекло треснуло само по себе. Тем не менее, все обстоятельства произошедшего ещё устанавливаются.

Стоит отметить, что в 2018 году было зарегистрировано минимум 5 случаев обстрела троллейбусов из пневматического оружия. Злоумышленники до сих пор не идентифицированы, передаёт realitatea.md.

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