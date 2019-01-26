Обстановка на дорогах Приднестровья: 13 аварий и 25 повреждённых авто за сутки

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За минувшие сутки в Приднестровье зафиксировано 13 аварий, из них: в Тирасполе – 8, в Бендерах – 3, в Слободзейском районе и Дубоссарах – по 1. Пострадавших нет. Повреждено 25 транспортных средств.

В 10-ти из случившихся аварий основной причиной стали сложные метеоусловия и скользкое дорожное полотно. Так, в Тирасполе троллейбус столкнулся с микроавтобусом Mercedes. К тому же водитель троллейбуса не учёл габариты транспортного средства. А двое тираспольчан (таксист и водитель «ГАЗ»), не справившись с управлением на скользкой дороге, совершили столкновение со стоявшими авто.

Ещё трое граждан, управлявших машинами, не выдержали безопасную дистанцию до двигавшегося впереди транспортного средства. В результате произошли столкновения с другими авто. Подобные факты зафиксированы в Дубоссарах и в Бендерах, а также в Тирасполе, где 24-летний житель села Кицканы, управляя автомобилем Peugeot, не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди троллейбуса и совершил с ним столкновение.

Кроме этого, на улице К. Либкнехта автоледи за рулём Toyota при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу Audi, двигавшемуся по «главной». Столкновения избежать не удалось. А в районе СОТ «Фиалка», на Тираспольском шоссе, 40-летний житель села Суклея, не справившись с управлением Mitsubishi, выехал на «встречку», где совершил столкновение с Volkswagen.

В Бендерах 28-летний водитель был невнимателен при движении задним ходом. Принадлежащая ему Toyota врезалась в стоявший Lexus. А в Слободзейском районе на 23-ем км трассы Тирасполь – Незавертайловка 33-летний житель п. Красное, находясь за рулём автомобиля Hyundai, не справился с управлением в условиях непогоды и врезался в сигнальный столбик. В результате машина выехала за пределы проезжей части.

По всем фактам проводятся проверки.