Обследование прошли все выехавшие и въехавшие в страну граждане: данные Пограничной полиции

0

За последние сутки границу Молдовы пересекли 4 511 человек, все они прошли обследование. Кроме того, за отчётный период было заполнено 2 604 эпидемиологических анкет. Такие данные предоставила пресс-служба Пограничной полиции.

По данным ведомства, большинство путешественников было зарегистрировано на въезде в Молдову – 2 064, из которых 1 688 человек въехали со стороны Румынии, 636 – со стороны Украины и 280 – через аэропорт.

Пограничная полиция призывает участников трансграничного движения временно отложить свои путешествия и проявить ответственность в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, что с 17 марта запрещено пересечение молдо-украинской и молдо-румынской границ иностранными гражданами по направлению въезда в Республику Молдова через КПП, открытые для передвижения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.