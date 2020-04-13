Общественный транспорт в столице не будет ездить на Пасху

Общественный транспорт в столице не будет ездить на Пасху

Общественный транспорт в Кишинёве не будет ездить в канун праздника и на саму Пасху – 18 и 19 апреля. Соответствующее решение было принято руководством столицы.

По словам генпримара Иона Чебана, передаёт moldpres.md, движение транспорта будет приостановлено в связи с применением защитных мер для предотвращения заражения коронавирусом. Городской транспорт снова начнёт курсировать с 20 апреля.

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