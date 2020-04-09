Общественный транспорт в Кишинёве и Бельцах не будет ходить в эти выходные

Общественный транспорт в Кишинёве и Бельцах не будет ходить в эти выходные

Движение общественного транспорта в Кишинёве и Бельцах будет приостановлено в субботу и воскресенье, 11 и 12 апреля. Такое положение содержится в постановлении Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Как пишет ipn.md, в обоих городах также был продлён режим работы транспорта без кондукторов до 24 апреля.

Напомним, с 28 марта муниципальный общественный транспорт (троллейбусы и автобусы) работает в специальном режиме и является бесплатным.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md