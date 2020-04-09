Общественный транспорт в Кишинёве и Бельцах не будет ходить в эти выходные

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Движение общественного транспорта в Кишинёве и Бельцах будет приостановлено в субботу и воскресенье, 11 и 12 апреля. Такое положение содержится в постановлении Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Как пишет ipn.md, в обоих городах также был продлён режим работы транспорта без кондукторов до 24 апреля.

Напомним, с 28 марта муниципальный общественный транспорт (троллейбусы и автобусы) работает в специальном режиме и является бесплатным.

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