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С сегодняшнего дня, 4 мая, общественный транспорт в Кишиневе возобновил работу в обычном режиме. Он будет ездить весь день, а в троллейбусы и автобусы вернулись кондукторы. Таким образом, проезд снова стал платным.

Кроме того, с сегодняшнего дня при поездке в общественном транспорте обязательно нужно носить маску – медицинскую или самодельную. Такое решение ранее приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям муниципия Кишинев.

Напомним также, что с сегодняшнего дня на работу вернулись бюджетники, у которых из-за пандемии коронавируса последние несколько недель были вынужденные каникулы.

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