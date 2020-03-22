Общественный транспорт в Кишиневе и сегодня работает в ограниченном режиме

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Троллейбусы и автобусы перевозили пассажиров с 7.00 до 10.00, после чего их движение приостановили. Его возобновят в 16.00 до 19.30, а затем снова приостановят.

Решение об ограничении движения было принято для снижения риска массового заражения коронавирусом.

– Исходя из информации, которую я получаю, люди осознают ситуацию. В общественный транспорт заходит не так много пассажиров и они соблюдают социальную дистанцию, используют дезинфектанты, которые мы установили в салонах. Я этому рад, – отметил на своей странице в соцсети генеральный примар Кишинева Ион Чебан. О том, как будет ездить транспорт, начиная с завтрашнего дня, станет известно позднее. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.