Общественный транспорт Кишинева со вторника будет работать по ранее установленному графику

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Об этом генеральный примар муниципия Ион Чебан сообщил в ходе оперативного заседания муниципальных служб сегодня, 27 апреля.

Так, с завтрашнего дня, если сегодня не будет вынесено других решений, общественный транспорт Кишинева возобновит работу по особому графику, установленному ранее: утром с 05:30 до 10:00 и вечером с 16:00 до 20:00.

– Все меры, предпринимаемые муниципалитетом, призваны предотвратить массовое заражение коронавирусом, потому что в столице риски велики. Мы действуем оперативно, больницы оснащены всем необходимым, но мы не желаем существенного роста числа больных, – отметил Чебан.

Напомним, сегодня, 27 апреля, согласно принятому ранее решению, общественный транспорт в столице не курсирует, а все кладбища муниципия закрыты для посетителей. В целом по стране из-за эпидемии коронавируса поминальный день был перенесен на 6-8 июня.