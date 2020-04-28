Общественный транспорт Кишинева с 4 мая вернется к работе в обычном режиме

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Примария Кишинева объявила, что с 4 мая работа общественного транспорта в Кишиневе будет проходить в обычном режиме. Согласно решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципия, троллейбусы и автобусы будут ездить весь день, согласно установленному графику.

Возобновят работу и кондукторы. Таким образом, с понедельника проезд будет платным.

В постановлении Комиссии по ЧС муниципия Кишинев также отмечается, что руководство Управления электротранспорта и Городского автобусного парка должно ежедневно следить за состоянием здоровья сотрудников и обеспечить их всеми необходимыми средствами для борьбы с коронавирусом.

Стоит отметить, что сегодня, завтра и в четверг общественный транспорт в Кишиневе ездит по сокращенному графику, а в пятницу и выходные его движение будет приостановлено.

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