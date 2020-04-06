Общественный транспорт Кишинева пока продолжает работу на максимальной мощности и по прежнему графику

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В настоящий момент троллейбусы и автобусы в столице продолжают курсировать по расписанию, утверждённому в период чрезвычайного положения. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан в ходе онлайн заседания оперативных служб.

При этом он отметил, что новый график работы общественного транспорта в столице будет обсуждаться Комиссией по чрезвычайным ситуациям.

– Сегодня мы обсудим дальнейший график работы общественного транспорта. Пока что расписание остается прежним, поездки бесплатные. Но это не значит, что нужно ездить в общественном транспорте для прогулок, – уточнил Чебан.

Напомним, что в будние дни общественный транспорт курсирует утром с 05.30 до 10.00 и вечером с 16.00 до 20.00, а в выходные дни с 06.00 до 10.00 и с 16.00 до 19.30. По словам заместителя начальника Главного управления общественного транспорта и путей сообщения Лилиана Копач, на сегодняшний день увеличился поток пассажиров в связи с выходом на работу сотрудников бюджетного сектора. Но на линии по-прежнему выводится максимальное количество транспортных единиц – 321 троллейбус и 104 автобуса.

Он также отметил, что все водители снабжены экипировкой, а передние двери и передние сиденья общественного транспорта заблокированы в целях профилактики распространения коронавируса.

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