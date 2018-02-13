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Общественные приемные президента продолжают работать: график приема

Общественные приемные президента продолжают работать: график приема

20 февраля с 10.00 до 16.00 в общественных приемных Президента Республики Молдова Игоря Додона будет организован прием граждан с обоих берегов Днестра, сталкивающихся с проблемами, решение которых входит в компетенции органов государственной власти.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил советник главы государства по особым поручениям Павел Войку, который опубликовал график приема.

1. В городе Резина: ул. 27 Августа, 1 (здание Резинского Районного совета, II этаж); телефон для справок: +373 79315780

2. В селе Кошница: здание Дубоссарского Районного совета, II этаж; телефон для справок: +373 69033880

3. В селе Варница: здание примэрии, III этаж; телефон для справок: +373 69099833.

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