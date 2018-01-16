Общественные организации потребовали от МВД обеспечить безопасность на дорогах

Представители национального движения «Воевод» и молодежного движения «Потомки Штефана чел Маре» убеждены, что в произошедшем накануне инциденте виновны и органы правопорядка.

Так, накануне в центре столицы водитель сбил мошенника-попрошайку в инвалидном кресле. Подобная ситуация вполне может повториться по причине того, что так называемые попрошайки-инвалиды заполонили дороги Кишинева, подвергая опасности как себя, так и других участников дорожного движения.

В этом контексте общественные организации потребовали от Министерства внутренних дел обратить внимание на наболевшую проблему.

– К сожалению, мы замечаем тотальную пассивность со стороны ответственных в рамках МВД, которые должны заниматься не только расследованиями после ДТП такого рода, но и находить методы проведения профилактических мер для гарантирования безопасного дорожного движения в городе, в особенности на оживленных перекрестках, – говорится в обращении.

В завершение представители движений «Воевод» и «Потомки Штефана чел Маре» призвали министра МВД Александра Жиздана принять необходимые меры для гарантирования безопасности дорожного движения путем исключения со столичных дорог попрошаек в инвалидных креслах.