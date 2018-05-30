Общественники: Мы не можем допустить, чтобы Кишиневом управлял продолжатель схем Киртоакэ (ВИДЕО)

За спиной кандидата в генпримары Кишинева Андрея Нэстасе стоят поддерживающие его два “олигархических клана” – братья Цопа и Демпартия Плахотнюка, которые вели совместный бизнес.

Об этом в ходе пресс-конференции сегодня, 30 мая, заявил президент молодежного движения «Воевод», политолог Николай Паскару. Он отметил, что городу нужны не баталии между олигархами, а примар-хозяйственник, который будет заниматься исключительно делами города, а не политикой.

– Так как мы заинтересованы в нашем будущем, мы читаем новости, смотрим дебаты, передачи. И мы не видим Андрея Нэстасе на дебатах, на которых обсуждаются реальные проблемы Кишинева. В столице масса проблем, нерешенных во времена Киртоакэ, и хотим, чтобы во главе города встал профессионал, настоящий хозяин. От Нэстасе же мы слышим только политические заявления, – сказал Паскару.

Что касается кандидата от Партии социалистов Иона Чебана, Паскару отметил, что именно в нём виден такой примар-хозяйственник, имеющий соответствующее образование, не понаслышке знакомый с проблемами Кишинева и активно занимающийся их решением не первый год.

– Это человек с конкретной, реализуемой программой. Мы видим его на дебатах, видим, насколько хорошо он знает все дела города, в отличие от его контркандидата. Очень показательно то, что сегодня против него выступают все коррупционеры, участвовавшие в управлении страной. Призываю всех кишиневцев хорошо подумать и решить, нужны ли им и дальше воры во власти, которые продолжат грабить город, – сказал он.

Другой общественный деятель Игорь Сырбу, являющийся архитектором и ярым защитником столичной архитектуры, выразил недоумение тем фактом, что в генпримары рвется человек, который сам творит беззакония, а в частности – незаконно приватизировал здание, являющееся архитектурным памятником.

– Не понимаю, почему юрист Нэстасе положил руку на это здание, допустив нарушение закона. Человек, который хочет избавить примэрию от коррупции, начинает свою политическую карьеру с тех же коррупционных действий. Может, это такая уродливая традиция его нанаша, лишившего государство множества объектов недвижимости? Как мы можем допустить, чтобы примэрия попала в руки юриста-коррупционера, продолжающего незаконные схемы предыдущего примара? – задался вопросом Сырбу.

При этом он одобрил то, что в избирательной программе кандидата от ПСРМ на пост генпримара Иона Чебана есть пункт о проведении комплексного аудита всех проектов, инициированных примэрией в последние годы.

– Они гарантируют, что в течение года удастся вернуть как минимум половину из тех 6 миллиардов леев, которые город потерял из-за этих схем. Впоследствии эти средства можно будет пустить на реальные проекты в интересах города, – отметил он.

Общественные деятели призвали жителей Кишинева не быть равнодушными к судьбе родного города и своей судьбе, прийти 3 июня к избирательным участкам и проголосовать за действительно достойного кандидата в генпримары – Иона Чебана.

Напомним, ранее муниципальные советники от Партии социалистов рассказали, что здание офиса партии “Платформа DA” в Кишиневе, находящееся по адресу ул 31 августа, 15 и являющееся архитектурным памятником, было незаконно приватизировано через суд в 2007 году SRL Glasul Națiunii, директором и одним из учредителей которого является брат Андрея Нэстасе – Василий Нэстасе. Также они раскрыли и другие незаконные махинации братьев Нэстасе с недвижимостью.