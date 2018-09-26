Общественники: Государственные учреждения дискриминируют русскоязычных граждан Молдовы (ВИДЕО)

Русскоговорящие жители Молдовы подвергаются дискриминации в судебных инстанциях, медицинских и образовательных учреждениях, а также в министерствах и органах местной публичной власти. Об этом сегодня, 26 сентября, заявили общественные деятели, представители организации “Заря” (“За русский язык”) в рамках пресс-конференции.

В частности, как отметил представитель организации, представитель Совета гражданского общества при президенте РМ Сергей Мишин, веб-страницы данных учреждений не располагают версиями на русском языке или же, если таковые имеются, они не обновляются годами. В данной связи Мишин отметил, что на сайте парламента Молдовы русский язык вовсе отсутствует, а информация представлена на нем на “румынском, английском и французском”, что является ущемлением прав трети граждан РМ, разговаривающих на русском языке.

Активист также подчеркнул, что, таким образом, нарушаются Закон о доступе к информации и Закон о защите национальных меньшинств. Оба документа предусматривают, что государство гарантирует и обязано уважать права национальных сообществ, однако на деле эти положения не соблюдаются.

Председатель “Зари” Михаил Ахремцев, тем временем, заметил, что, политики, которые пытаются выдавать себя за проевропейских, на самом деле нисколько не продвигают европейские ценности. Власть ничего не делает для того, чтобы защищать национальные меньшинства и языки, на которых они говорят, добавил он.

В свою очередь представитель организации Илья Киселев рассказал, что неоднократно обращался по данному поводу в Национальный совет по борьбе с дискриминацией. И хотя этот орган неоднократно признавал, что отсутствие русских версий сайтов парламента, примэрии Кишинева, Министерства юстиции и других ведомств является актом дискриминации по отношению к русскоговорящим гражданам Молдовы, ситуация в данном отношении никак не изменилась.

Стоит напомнить, что ранее во многих городах страны прошли массовые митинги в поддержку русского языка. Причиной стало решение Конституционного суда Молдовы признать устаревшим Закон о функционировании языков, провозглашающий русский язык языком межнационального общения в нашей стране.

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