Общественник раскрыл “дешевый хайп” СМИ на воинских святынях

Председатель Русского историко-патриотического клуба, председатель Национального координационного комитета “Победа” Алексей Петрович опроверг распространенную некоторыми СМИ информацию о том, что военно-исторические объекты в честь советских воинов, находящиеся на территории нашей страны, лишились государственной защиты решением главы государства.

В частности, Петрович объяснил, что 24 августа этого года глава государства промульгировал закон № 148 Об утверждении Национального перечня памятников, возведенных в общественных местах. В него вошли памятники, скульптуры и сооружения, представляющие, по мнению разработчиков закона, произведения монументального изобразительного искусства (объемно-пространственные композиции, памятники, бюсты, доски со скульптурным рельефом), распятия, кресты, не имеющие утилитарного назначения строения или сооружения декоративного, мемориального или религиозного характера, установленные в общественных местах, охранных зонах, на земельных участках, находящихся в публичной собственности государства или административно-территориальных единиц (определение дано по Закону № 192 от 30.09.2011 года).

– В этом списке действительно нет ни одного воинского захоронения. “Где же они? Неужели президент, в святой день освобождения нашей страны от фашизма, лишил воинские памятники государственной защиты?” – возмущаются авторы нашумевшего материала. Далее. Статьей 2 подписанного президентом закона устанавливается, что применение настоящего перечня памятников согласуется с действующим на данный момент Перечнем памятников Республики Молдова, охраняемых государством, утвержденного Постановлением Парламента РМ № 1531-XII от 22.06.1993. Ссылки авторов о том, что данный перечень не является действующим, легко проверить, зайдя на сайт lex.justice.md , а также на сайт Министерства культуры. В указанном реестре все воинские захоронения присутствуют, и соответствующим образом защищены. Идем далее. Президент “подло забыл” и про воинов-афганцев, мемориальный комплекс «Священной памяти сынов Отчизны», более известный в народе как «Афганский парк», также не внесен в новый реестр! И тут господа-писатели слукавили. Ибо указанный мемориальный комплекс давным давно, Постановлением Парламента РМ № 200 от 12.07.2012 внесен в Перечень памятников, охраняемых государством, – пояснил общественник.

Петрович напомнил, что в Республике Молдова в минувшем году был принят Закон № 161 о режиме воинских памятников и захоронений. Согласно ему, в нашей стране создается новая структура – Национальное агентство военной памяти, одной из обязанности которой будет создание и ведение реестра воинских памятников и захоронений. Кстати, промульгировал указанный закон также Президент Республики Молдова.

– И последнее. Даже если чисто гипотетически представить, что воинские захоронения были выведены из-под государственной защиты, в нашей стране сегодня действует множество международных нормативных актов, главной задачей которых является охрана данных военно-исторических объектов. А потому такая история была бы просто невозможна. То, что в нашей стране недостаточное внимание уделяется памятникам на воинских захоронениях советских воинов – ни для кого не секрет. Но грязная попытка «хайпануть» на этой тяжелой проблеме, сорвать очки в политической гонке и намеренно ввести в заблуждение тысячи людей – это, по-моему, тяжелое моральное преступление, – подчеркнул он.

Гражданский активист с сожалением отметил, какое количество людей поделилось насквозь гнилой и лживой публикацией, и какие комментарии писали люди.

– Всё это грустно и печально. Никого из возмутившихся я не видел, когда мы убирали после стихии минувшего года мемориальный комплекс «Вечность», не видел я их и на уборке мусора возле многострадального танка у Леушен, ни на других мероприятиях по увековечению памяти. Я не слышал, чтобы они сами отремонтировали хоть один памятник или привели его в должный вид. Конечно, в глубине души я верю, что многие просто попались на «утку», доверчиво полагая, что святая тема Великой Отечественной войны не может стать разменной монетой для спекуляций, – подытожил он.