Общее собрание судей состоится в середине марта

Общее собрание судей состоится в середине марта

Члены Высшего совета магистратуры приняли во вторник решение о созыве Общего собрания судей, которое состоится 13 марта.

Председатель ВСМ Дорел Мустяцэ отметил, что подобные очередные заседания проводятся ежегодно. На заседании должен быть представлен отчет о деятельности судебных инстанций на протяжении 2019 года. По словам Мустяцэ, заседание было назначено на март, чтобы секретариат ВСМ смог подготовить все необходимые документы, передаёт moldpres.md.

Сегодня же ВСМ назначил 5 судей, которые примут участие в региональной конференции “Восстановление и управление добытым преступным путем имуществом”. Мероприятие состоится 29-30 января.

27 сентября 2019 года более 200 судей на Общем собрании судей   постановили отозвать с должности ВСМ в полном составе. Решение этого собрания не было признано и было оспорено ВСМ. В конце октября прошлого года судьи также предприняли попытку  провести Общее собрание, однако это выполнить не удалось.

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