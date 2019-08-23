Общее число избирателей, включенных в Государственный регистр, составляет 3 285 894 человек

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Такие данные приводит ЦИК.

Из общего числа только 2 818 228 граждан с правом голоса отнесены к административно-территориальным единицам второго уровня. Разницу составляют лица, имеющие гражданство Республики Молдова, но не имеющие регистрации по месту жительства или месту нахождения, в том числе официально эмигрировавшие лица (224 250 человек), и граждане с правом голоса, проживающие в административно-территориальных единицах левобережья Днестра, временно находящихся вне суверенного контроля конституционных властей Республики Молдова (243 416 человек).

Ознакомиться с данными о количестве избирателей в том или ином районе или муниципии можно здесь.