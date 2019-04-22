“Общая” дорога: столичный автохам решил срезать путь по пешеходной зоне (ВИДЕО)

“Общая” дорога: столичный автохам решил срезать путь по пешеходной зоне (ВИДЕО)

В социальной сети появилось видео, на котором запечатлено, как водитель без зазрения совести разъезжает по пешеходной дорожке. Инцидент произошёл на днях в столичном парке.

Столичный автохам решил воспользоваться для проезда пешеходной дорожкой, потому что “ему так надо было”, передаёт voceabasarabiei.md. Нарушитель попал в объектив камеры случайного прохожего, который решил опубликовать запись нарушения.

На кадрах видно, как водитель едет по парковой дорожке, невзирая на то, что в пешеходной зоне находятся люди.

В НИП приняли во внимание инцидент и зарегистрировали нарушение. В данный момент личность нарушителя устанавливается.

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