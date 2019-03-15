ОБСЕ призвал молдавские власти облегчить передвижение иностранных журналистов после инцидента с корреспондентами из Греции

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Сотрудники Пограничной полиции не хотели впускать в Молдову двух журналистов из Греции из-за отсутствия аккредитации. Этот случай не остался незамеченным ОБСЕ.

Так, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал молдавские власти облегчить передвижение иностранных журналистов из одной страны ОБСЕ в другую. Такое сообщение было опубликовано на официальной странице представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в Twitter, пишет tv8.md.

– После отказа во въезде двум греческим журналистам в Молдову я обращаюсь к властям этой страны с новым призывом облегчить передвижение иностранных журналистов из одной страны ОБСЕ в другую, – написал Арлем Дезир.

Напомним, что в среду, 13 марта, сотрудники Пограничной полиции не хотели впускать в Молдову двух корреспондентов из Греции, так как у них не было аккредитации на осуществление журналистской деятельности. Граждан Греции допрашивали около 30-40 минут. Лишь после того, как журналисты связались с консулом Греческой Республики в Кишинёве, а также после того, как об инциденте сообщили Министерству иностранных дел Греции, им было разрешено въехать в Молдову. Представители Пограничной полиции Кишинёвского аэропорта объяснили, что это был обычный контроль, а гражданам Греции было предложено ответить на несколько вопросов.