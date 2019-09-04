Обрыв контактной сети остановил движение троллейбусов в сторону Телецентра

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Из-за аварии на контактной сети троллейбусы не могли курсировать в сторону столичного микрорайона Телецентр в течение почти получаса. Авария произошла на пересечении улиц Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони и Алексей Матеевич, недалеко от Государственного университета.

Генеральный директор Управления электротранспорта Кишинева Дорин Черный сообщил, что электропровод разорвался в 07.20, а ремонтная бригада устранила неисправность в 07.50. В течение этого периода троллейбусы, которые курсируют в направление Телецентра, были перенаправлены на улицу 31 Августа, передаёт ipn.md.

Примечательно, что даже после устранения аварии, дорожное движение в этом районе было затруднено из-за сформировавшихся пробок.