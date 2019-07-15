Обрушение дома в Атаках: как обстоит ситуация на сегодняшний день

Обрушение дома в Атаках: как обстоит ситуация на сегодняшний день

ГИЧС продолжает следить за ситуацией в Атаках. Там ранее аварийное здание было снесено, а, начиная с сегодняшнего дня, рабочие будут вывозить оставшийся на месте сноса мусор. 

Как сообщает источник, на месте находятся 26 сотрудников Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям и 10 единиц техники. Кроме того, спасатели продолжают использовать лазерный датчик для проверки стабильности уцелевшего здания и колебаний в данной зоне. Мероприятия направлены на предупреждение рисков, а также на обеспечение безопасности рабочих.

Напомним, что 19 июня обрушился один из подъездов жилого дома в Атаках с 12 квартирами. Трагедии удалось избежать, так как спасатели эвакуировали 46 жильцов дома буквально за несколько часов до его обрушения.

 

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