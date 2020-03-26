Вынужденные каникулы в Молдове продлеваются на весь период ЧП (ДОКУМЕНТ)

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Вынужденные каникулы в государственных и частных дошкольных, начальных, средних, технических и высших образовательных учреждениях всей страны продлеваются на весь период ЧП, то есть, предположительно, до 15 мая, если чрезвычайное положение не отменят раньше. Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства образования, культуры и исследований.

Ведомство отмечает, что данная мера принята в контексте утвержденных властями мер по борьбе с распространением коронавируса. Тем не менее, по данным Минобразования, руководители образовательных учреждений всех уровней, как государственных, так и частных, будут продолжать дистанционный образовательный процесс с использованием информационных и коммуникационных технологий.

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