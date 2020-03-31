Срочно! Подтверждено еще 55 новых случаев коронавируса. Общее число – 353

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Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения.

Она рассказала, что сегодня были обработаны 280 тестов. 55 из них показали положительный результат.

7 случаев были “завезены” в страну: 6 из Великобритании и один из Австрии. Остальные граждане заразились внутри Молдовы: 11 случаев в Кишиневе, 10 в Штефан-Водэ, 9 в Сороках, 7 в Приднестровье, 5 в Кагуле, 2 в Яловенах, а в Бричанах, Оргееве, Тараклии и Сынжерей – по одному случаю.

Таким образом общее число подтвержденных случаев выросло до 353.

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