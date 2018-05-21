Обработаны 100% бюллетеней: Чебан занял первое место с отрывом в 9%

ЗПодведены предварительные итоги голосования на выборах генерального примара Кишинева.

После обработки 100% бюллетеней Ион Чебан занимает первое место на выборах генерального примара Кишинева с результатом в 40,97%, с отрывом в 9% опережая своего ближайшего конкурента Андрея Нэстасе, у которого 32,12%. На третьем месте расположилась Сильвия Раду с 17,65%.

Унионисты Константин Кодряну и Валерий Мунтяну получили по 4,55% и 3,61% соотвественно. Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов избирателей.

Напомним, что всего в выборах участвовали 11 кандидатов. Судьба столицы решится 3 июня в ходе второго тура голосования, где за должность генпримара поборются кандидат Партии социалистов Ион Чебан и кандидат партии «Платформа достоинства и правды» Андрей Нэстасе.

После оглашения результатов голосования Чебан на двух языках поблагодарил граждан за оказанное ему доверие и предложил Нэстасе ежедневно, начиная с 22 мая, проводить открытые дебаты по самым важным проблемам муниципия.