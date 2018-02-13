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Обработанную кофе марихуану попытались провезти мимо таможенников (ФОТО)

Обработанную кофе марихуану попытались провезти мимо таможенников (ФОТО)

Сотрудники КПП “Леушень”, тем не менее, обнаружили незаконный груз.

420 граммов марихуаны, обработанные молотым кофе для маскировки специфического запаха наркотической травы, были упакованы в алюминиевую фольгу. Их обнаружили 5 февраля в автобусе Кишинев-Бухарест в багаже двух жителей Хынчешт.

В результате “наркокурьеры” были задержаны, а затем помещены под домашний арест, а их незаконный товар – конфискован. Проводится расследование. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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