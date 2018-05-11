Обокравший посетительницу торгового центра молодой человек попал на видео

Полицейские столичного сектора Рышкановка разыскивают молодого человека, который украл сумку с двумя мобильными телефонами, марок “Asus” и “Nokia”, банковскими карточками и документами у 32-летней жительницы столицы, нанеся ей ущерб в размере 3700 леев.

Инцидент произошел 7 мая в торговом центре на улице Албишоара. Как сообщает столичная полиция, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит от 180 до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюремного заключения.

Всех, кто узнал молодого человека на видео, просят сообщить об этом по номерам: 069 676 136 или 112. Конфиденциальность данных гарантируется.