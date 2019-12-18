Обокрали компанию на полмиллиона леев: правоохранители задержали двоих подозреваемых (ФОТО, ВИДЕО)

Обокрали компанию на полмиллиона леев: правоохранители задержали двоих подозреваемых (ФОТО, ВИДЕО)

Под руководством Прокуратуры были арестованы двое мужчин по подозрению в кражах в особо крупных размерах. Предполагаемый ущерб пострадавшая компания в Бельцах оценивает в полмиллиона леев.

Как сообщили в Бельцкой прокуратуре, кражи произошли весной этого года. Чтобы проникнуть в помещение, подозреваемые взламывали двери, а также подбирали к замкам ключи.

В результате было установлено, что двое подозреваемых в возрасте от 30 до 45 лет являются жителями столицы. В их домах был проведён обыск, где были найдены и изъяты деньги. Задержание подозреваемых было проведено 17 декабря.

В настоящее время принимаются меры для установления причастности подозреваемых к совершению других преступлений. В случае обвинительного приговора задержанным грозит тюремный срок от 7 до 12 лет.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md