Обокрали два магазина за одну ночь: трое несовершеннолетних рыбничан попались в руки правоохранителей

Обокрали два магазина за одну ночь: трое несовершеннолетних рыбничан попались в руки правоохранителей

В ночь на 19 ноября в Рыбнице были совершены две кражи из магазинов. В обоих случаях злоумышленники разбили стёкла входных дверей.

Подозреваемые были задержаны по горячим следам. Помогла запись камеры видеонаблюдения, установленной в одном из помещений. В двоих нарушителях милиционеры опознали подучётных подростков. Один из них, 16-летний рыбничанин, ранее попал под наблюдение правоохранителей за совершение кражи, а второй – за прогуливание школы.

Как выяснилось, молодые люди взяли с собой 15-летнего знакомого. Часть похищенных продуктов спрятали дома у знакомой, пишет mvdpmr.org.

По фактам краж возбуждено уголовное дело. За совершение хищения группой лиц с незаконным проникновением в помещение подозреваемым может грозить крупный штраф, общественные работы или до 5 лет лишения свободы.

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