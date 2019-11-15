Обокрал зазевавшуюся покупательницу: бендерчанина-рецидивиста удалось задержать

Жительница Слободзеи приехала в гости к маме в Бендеры. По дороге 31-летняя женщина зашла в магазин за продуктами.
Рассчитавшись на кассе, женщина в спешке забыла рюкзачок у прилавка. В нём были телефон и документы.
В это время в магазине появился ещё один посетитель. Воспользовавшись ситуацией, предприимчивый мужчина унёс с собой чужой рюкзак, пишет mvdpmr.org.
Кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения. В течение часа вор был задержан. Им оказался 37-летний бендерчанин, неоднократно судимый за аналогичные нарушения.
Имущество возвращено владелице. Ведётся разбирательство.
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