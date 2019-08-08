Обокрал прохожую и залез в чужой дом: в столице задержали вора-рецидивиста (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Рышкановка задержали 34-летнего жителя Яловенского района, который в июле совершил кражу и оргабление.

В первом случае 13 июля в полицию обратилась 54-летняя женщина, которая сообщила, что её ограбили. На улице Н. Димо неизвестный отобрал у неё сумочку, в которой находился мобильный телефон, документы, банковская карта, золотая цепочка, подвеска и очки. Ущерб, причинённый пострадавшей, составил 5 750 леев.

Во втором случае 18 июля в полицию обратился владелец дома по ул. Болгарской. 34-летний мужчина рассказал, что отсутствовал дома в течение 2 часов, а когда он вернулся, обнаружил пропажу бытовых приборов: пропали микроволновая печь, чайник, утюг. Ущерб, причинённый пострадавшему, составил 5 900 леев.

Вскоре подозреваемый был задержан и сопровождён в инспекторат полиции. Нарушитель признал свою вину и рассказал, что похищенные товары продал по символической цене с целью получения прибыли. Ранее он был судим за серию преступлений.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.