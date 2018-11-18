Обокрал приятельницу на 200 долларов: милиция задержала приднестровца по подозрению в краже

Двести долларов, хранившиеся в частном домовладении одного из сёл Слободзейского района, пропали ещё в марте. Всё это время 26-летняя потерпевшая надеялась найти злоумышленника самостоятельно, но безуспешно.

По данным МВД Приднестровья, 15 ноября женщина обратилась за помощью в милицию. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий личность похитителя была установлена. Им оказался знакомый заявительницы. Выяснилось, что в жильё, в котором бывал неоднократно, 42-летний мужчина проник в отсутствие хозяев. Он воспользовался тем, что входная дверь была не заперта на ключ. Украденные деньги растратил на собственные нужды.

По заявлению сельчанки ведётся разбирательство. В отношении подозреваемого рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что данный гражданин ранее отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков.