Обокрал по-соседски: вора из Тирасполя задержали по горячим следам

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С заявлением в милицию обратилась 66-летняя женщина. Она сообщила, что из квартиры её престарелого отца пропала крупная сумма денег.

По данным mvdpmr.org, сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу по горячим следам. Как выяснилось, к 89-летнему мужчине заходил сосед измерить давление. Уходя, прихватил с собой 12 тысяч приднестровских рублей, которые лежали на тумбочке.

Оперативники задержали 51-летнего подозреваемого. По месту его жительства обнаружена и изъята часть похищенных средств, чуть более 5 тысяч приднестровских рублей. Остальное мужчина уже успел потратить.

По факту кражи проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшедшего.