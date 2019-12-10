Обокрал по-соседски: в Тирасполе задержали вора-рецидивиста

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В милицию поступило заявление о краже из квартиры в доме по улице К. Либкнехта. Тираспольчанин пояснил, что пропало золото и крупная сумма денег – 20 тысяч приднестровских рублей и 100 долларов США.

Как выяснилось, мужчина был в отъезде с августа. Сейчас приехал на новогодние праздники. Обстановка в квартире не была нарушена, но сбережения и ювелирные украшения пропали. В круг подозреваемых лиц попал ранее судимый сосед по тамбуру. Он не стал отпираться и признался в краже.

В чужую квартиру злоумышленник попал, подобрав ключ к входной двери. Золото сдал в ломбард, а похищенные деньги потратил на личные нужды, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.