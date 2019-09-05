Обокрал девушку, с которой познакомился в соцсетях: злоумышленника удалось задержать (ВИДЕО)

Обокрал девушку, с которой познакомился в соцсетях: злоумышленника удалось задержать (ВИДЕО)

25 августа 26-летняя девушка обратилась в полицию сектора Центр и рассказала о том, что её ограбили на улице А. Бернардацци.

На месте пострадавшая  сообщила, что в социальных сетях познакомилась с молодым человеком, который пообещал помочь найти ей работу. Они встретились в кафе на вышеуказанной улице. Однако во время беседы мужчина украл у жертвы мобильный телефон Samsung и портмоне. Ущерб, причинённый жертве, составил 5 420 леев.

Вскоре 28-летний подозреваемый был опознан, задержан и доставлен в полицейский участок. В ходе разбирательств он признал свою вину. За совершённое преступление ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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