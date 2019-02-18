Житель столицы потребовал у женщины почти 2 тысячи евро за помощь в получении прав (ФОТО, ВИДЕО)

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Молодой человек потребовал у женщины 1 900 евро, пообещав взамен помочь ей в получении водительского удостоверения категории В.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, молодого человека задержали по подозрению в извлечении выгоды из влияния. Согласно материалам дела, житель столицы получил денежные средства после того, как убедил осведомителя, что сможет повлиять на членов экзаменационной комиссии из Отдела регистрации транспортных средств и квалификации водительского состава. Он сказал женщине, что за полученную сумму члены комиссии помогут ей сдать экзамен по теории и практике.

Сегодня, 18 февраля, подозреваемый был пойман с поличным во время получения последней части из заявленной им суммы в 600 евро. Сотрудники НАЦ проводили обыски в его автомобиле марки Mercedes, припаркованном у магазина вблизи виадука на Ботанике, пишет realitatea.md.

По факту извлечения выгоды из влияния было возбуждено уголовное дело. Если его вина будет доказана, то молодому человеку грозит до 7 лет лишения свободы.