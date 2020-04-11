(ОБНОВЛЕНО) Шок! Пациентка с коронавирусом сбежала из столичной больницы

(ОБНОВЛЕНО) Шок! Пациентка с коронавирусом сбежала из столичной больницы

(ОБНОВЛЕНО 14.26). Сбежавшая женщина самостоятельно вернулась в больницу. Она сказала полицейским, что решилась на этот шаг, потому что якобы недовольна условиями содержания в медучреждении. Обстоятельства случившегося выясняются. 

Изначальная новость:

Молодая женщина, инфицированная коронавирусом, сбежала из Муниципальной больницы Святого Архангела Михаила.

По данным представителей больницы, речь идёт о 39-летней женщине из города Чадыр-Лунга. Она была госпитализирована 5 апреля. Диагноз “COVID-19” был подтверждён. Сегодня, 11 апреля, приблизительно в 11.20 она сбежала из больницы, передаёт deschide.md.

Врачи сообщили о произошедшем в полицию. Правоохранители устанавливают местонахождения сбежавшей пациентки.

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