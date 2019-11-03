Обнародованы результаты экзит-полла

Обнародованы результаты экзит-полла

По результатам экзит-полла по состоянию на 20.00 кандидат ПСРМ Ион Чебан набрал 37,1%, а кандидат “АКУМ” Андрей Нэстасе – 37%. Остальные граждане отказались называть имя того, за кого они проголосовали. В данной связи социологи не смогли назвать имя потенциального победителя, учитывая погрешность исследования. 

Стоит отметить, что экзит-полл проводился на 67 участках в Кишиневе. В его рамках были опрошены 8206 человек. Погрешность составляет +/-1%.

Результаты исследования не являются результатами самого голосования. Первые итоги станут известны уже после 22.00.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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