Обнародованы результаты голосования на выборах по каждому избирательному участку

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Центральная избирательная комиссия разместила на своей официальной странице отсканированные протоколы о результатах подсчета голосов на парламентских выборах от 24 февраля 2019 года, составленные электоральными бюро. Все граждане, которые хотят узнать об итогах голосования на том или ином участке внутри страны или за ее пределами, могут сделать это, пройдя по соответствующим ссылкам.

В случае обнаружения расхождений между вариантами протоколов, представленными ЦИК, и теми, что были выданы и/или обнародованы электоральными органами нижнего уровня, ЦИК просит сообщать об этом по адресу: Василе Александри, 119, MD-2012 или по электронной почте: info@cec.md.

Напомним, что протоколы были представлены ЦИК электоральными бюро в течение 48 часов с момента закрытия избирательных участков. Всего по результатам парламентских выборов и консультативного республиканского референдума было составлено 8768 протоколов.

4 марта ЦИК представил КС необходимые для признания результатов голосования документы и материалы. Впоследствии, 9 марта, Конституционный суд признал выборы и утвердил мандаты избранных депутатов.