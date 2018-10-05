Обнародована программа Национального дня вина (ФОТО)

В течение двух дней, в субботу и воскресенье (6-7 октября), 60 виноделов представят свои вина на площади Великого национального собрания.

Церемония открытия Национального дня вина состоится в 11.00, пишет ipn.md. В рамках Школы вина будет организовано несколько мастер-классов профессиональных сомелье, которые посветят участников в тайну сознательного потребления вина.

На стендах народных мастеров будет организована выставка предметов ручной работы. Кроме того, будет импровизирован сельский двор, в котором будет показан процесс приготовления вина, с бочками, прессами, виноградом, корзинами из лозы и, конечно же, всех будут приветствовать хозяйка и хозяин дома.

Посетителям будут предложены и картины на продажу. Тем посетителям, которые захотят открыть для себя вино Молдовы, предоставляется возможность отправиться в тематические туры в самое сердце производства качественных вин со всей страны.

Организаторы подготовили для гостей билет дегустатора, который включает дегустацию 11 сортов вин и любимого вина (на оба дня праздника). Приобретённый за день до праздника билет стоит 150 леев, а в Национальный день вина – 200 леев. Он может быть приобретен на входе.

Кроме того, те, кто купит билет, смогут получить в палатке Национального офиса винограда и вина на ПВНС бокал из тритана на держателе с веревочкой. С этим же билетом гости смогут получить 20% скидку на товары с логотипом Wine of Moldova (кепки, футболки, бокалы и др.), программу Национального дня вина 2018 года и схему расположения стендов производителей.

На протяжении двух дней на сцене будут выступать фольклорные ансамбли со всей республики, а в вечерней программе – эстрадные исполнители.

Национальный день вина пройдет в 17-й раз и посвящен молдавским винам с Охраняемым географическим указанием – гарантия их качества.