Обнародована программа мероприятий по случаю Дня независимости

27 лет независимости Республики Молдова будут отмечаться в воскресенье, 27 августа, культурно-художественными мероприятиями, организованными одновременно в Кишиневе и в районах страны. В столице праздник начнется, традиционно, в 08.30 с возложения цветов к памятнику “Скорбящая мать” на Мемориальном комплексе “Вечность”. В 09.30 возложение цветов состоится и к памятнику Штефана чел Маре в центре столицы.

Согласно пресс-релизу правительства, цитируемому IPN, в сквере Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу в 10.00 начнется Парад народного костюма. Затем праздник продолжится в Национальном дворце имени Николая Сулак, где, начиная с 11.00, будет проходить праздничный концерт.

На сцене будут выступать художественные коллективы: Национальный оркестр народной музыки “Лэутарий”, Танцевальный ансамбль “Флуераш”, Ансамбль аккордеонистов “Concertino”, Симфонический оркестр Национальной компании “Телерадио-Молдова”, Академическая хоровая капелла “Дойна”, президентский оркестр и народные коллективы из районов страны. Также споют известные отечественные артисты – Еуджен Дога, Николае Ботгрос, Константин Москович, Мариана Буликану, Иоана Кэпрару, Ион Палади, Нелли Чобану, Наталья Гордиенко, Кристофор Алдя-Теодорович, Наталья Барбу и зарубежные исполнители – Марчел Павел, Паула Селинг, Ионуц Долэнеску, Андрей Жилиховский и молодые таланты из страны.