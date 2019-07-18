Обнародована программа концерта по случаю инаугурации башкана Гагаузии

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19 июля в Комрате в 20:00 начнётся праздничный концерт, посвященный инаугурации башкана Гагаузии Ирины Влах.

Для жителей автономии выступят лучшие исполнители Молдовы, Гагаузии – культовая группа Brio Sonores, популярный гагаузский исполнитель Виталий Манжул, а также специальной гость – народная артистка СССР, кавалер молдавского Ордена Республики, легенда советской эстрады София Ротару.

Церемония инаугурации башкана Гагаузии пройдёт на центральной площади Комрата и начнется в 19:00. В мероприятии примут участие первые лица государства – президент Игорь Додон, премьер-министр Майя Санду, спикер парламента Зинаида Гречаный, пишет gagauzinfo.md.

Ирина Влах была переизбрана на пост башкана Гагаузии в результате выборов 30 июня. За неё проголосовали 92 процента жителей автономии.