Обнародована программа Фестиваля клубники и меда в Садова (ФОТО)

Обнародована программа Фестиваля клубники и меда в Садова (ФОТО)

Грандиозный праздник под патронатом президента начнется завтра, 10 июня, в 11.00. 

С 12 до 13 часов состоится выставка-продажа клубники и меда. Одновременно с этим на главной сцене фестиваля пройдет концерт с участием молдавских исполнителей: Виталия Дани, Анишоары Пуйкэ, Джеты Бурлаку, Натальи Гордиенко и Сержа Кузенкова.

В течение всего дня ожидаются выступления танцевальных и музыкальных коллективов, а в 19.00 начнется финальная часть концерта. В 21.40 на сцену выйдет главный гость мероприятия, Филипп Киркоров, а в 22.00 действо завершится грандиозным салютом.

Напомним, что на фестивале будут предусмотрены бесплатные аттракционы для детей и мороженое.

 

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