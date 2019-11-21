Обнародована программа деятельности правительства во главе с Ионом Кику

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Программа деятельности правительства под руководством Иона Кику была обнародована сегодня, 21 ноября. Она отражает видение кабинета министров в отношении действий незамедлительного характера «для восстановления функциональности центрального публичного управления».

– Мы будем действовать быстро и решительно в области борьбы с преступностью и повышения безопасности граждан. Правительство предпримет все меры для повышения уровня энергетической безопасности страны, а также подготовит резервные сценарии. Будут предприняты срочные меры по разблокированию экспорта сельскохозяйственной продукции в восточном направлении, – отмечено в программе.

На протяжении своего мандата кабинет министров сосредоточит внимание на нескольких приоритетных областях и будет стремиться улучшить качество жизни людей. Таким образом, правительство намерено, в частности, увеличить социальную помощь на холодный период года, выделить единую финансовую поддержку в преддверии зимних праздников пенсионерам и бенефициарам государственных социальных пособий, повысить зарплаты работников публичных медико-санитарных учреждений и восстановить программы социального характера, отмененные предыдущим правительством, в том числе программу „Доктор для тебя”.

В области внешней политики новое правительство намерено активизировать отношения с Европейским союзом и выполнить все взятые на себя ранее международные обязательства, в том числе Соглашение об ассоциации в ЕС и документы, подписанные в рамках Содружества Независимых Государств. Согласно программе, правительство будет продвигать сбалансированную внешнюю политику, укрепляя нейтральный статус Республики Молдова.

Что касается реформы юстиции, в документ включены цели, касающиеся выявления независимого и неподкупного генерального прокурора, реорганизации Высшего совета магистратуры, пересмотра роли Высшей судебной палаты, создания суда, специализирующегося на борьбе с коррупцией первой инстанции, а также создание подразделений по борьбе с коррупцией в рамках Апелляционной палаты Кишинева и Высшей судебной палаты.

На основе приоритетных направлений, включенных в программу, правительство утвердит в течение 30 дней подробный план действий с четкими сроками внедрения, количественными показателями эффективности, а также учреждения и ответственных лиц по внедрению этих действий.

Правительство, возглавляемое премьер-министром Ионом Кику, было назначено 14 ноября, напоминает moldpres.md.