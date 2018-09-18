Обнародована программа авиашоу-2018 в Кишиневе (ФОТО)

Праздник пройдет на территории Международного аэропорта Кишинева 22 сентября.

В 10.00 состоится открытие мероприятия. Начиная с этого времени и до конца дня посетителям будет доступна выставка самолетов и авиавоздушного оборудования. Также в 10.00 гостей праздника ждут захватывающие трюки парашютистов, а с 10.20 начнутся групповые и сольные полеты различных команд.

В течение всего дня на главной сцене праздника будут выступать известные молдавские и румынские артисты. Во время мероприятия выберут лучшую стюардессу года, проведут церемонию “освящения самолета” и покажут выступления чемпионов мира по скайдайвингу. Праздник продлится до 18.00.

Более подробно с программой мероприятия можно ознакомиться ниже. Вход свободный.