Обнародована программа авиашоу-2018 в Кишиневе (ФОТО)

Обнародована программа авиашоу-2018 в Кишиневе (ФОТО)

Праздник пройдет на территории Международного аэропорта Кишинева 22 сентября. 

В 10.00 состоится открытие мероприятия. Начиная с этого времени и до конца дня посетителям будет доступна выставка самолетов и авиавоздушного оборудования. Также в 10.00 гостей праздника ждут захватывающие трюки парашютистов, а с 10.20 начнутся групповые и сольные полеты различных команд.

В течение всего дня на главной сцене праздника будут выступать известные молдавские и румынские артисты. Во время мероприятия выберут лучшую стюардессу года, проведут церемонию “освящения самолета” и покажут выступления чемпионов мира по скайдайвингу. Праздник продлится до 18.00.

Более подробно с программой мероприятия можно ознакомиться ниже. Вход свободный.

 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md