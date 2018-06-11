Обнародована предварительная причина смерти роженицы в поле в Оргеевском районе (ВИДЕО)

Предположительно, женщина скончалась из-за кровотечения. К такому выводу пришли врачи.

Представители правоохранительных органов, в свою очередь, отмечают, что на теле умершей не было следов насилия. Новорожденная, которую нашли рядом с женщиной, чувствует себя хорошо. Она родилась в срок и весит 3,4 килограмма. Это восьмой ребенок в семье.

По факту случившегося полицией возбуждено уголовное расследование. Окончательную причину смерти озвучит судмедэксперт после проведенной экспертизы, пишет tv8.md.

Отмечается, что женщине было 37 лет, она, в основном, занималась домашним хозяйством и ухаживала за семью своими детьми, а ее муж подрабатывал на стройке. По словам родных, после того, как умершая в последний раз родила близнецов, врачи предупредили ее о нежелательности последующих беременностей. Обстоятельства случившегося расследуются.