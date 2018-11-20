Обнародован топ стран, в которых предпочитают отдыхать молдаване

Обнародован топ стран, в которых предпочитают отдыхать молдаване

В период с января по сентябрь 2018 года за границу отправились 233,2 тысячи граждан Молдовы, что на 22,4% больше, чем в аналогичный период 2017 года.

Топ самых популярных среди молдаван направлений для отдыха выглядит следующим образом:

  1. Турция (39,3%);
  2. Болгария (25,6%);
  3. Румыния (9,7%);
  4. Греция (8,2%);
  5. Египет (6,9%);
  6. Украина (3,4%)
  7. Испания и Черногория (по 0,9%);
  8. Италия (0,7%);
  9. Чехия и Венгрия (по 0,5%).

Данные были представлены Национальным бюро статистики Молдовы.

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