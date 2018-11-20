Обнародован топ стран, в которых предпочитают отдыхать молдаване

В период с января по сентябрь 2018 года за границу отправились 233,2 тысячи граждан Молдовы, что на 22,4% больше, чем в аналогичный период 2017 года.
Топ самых популярных среди молдаван направлений для отдыха выглядит следующим образом:
- Турция (39,3%);
- Болгария (25,6%);
- Румыния (9,7%);
- Греция (8,2%);
- Египет (6,9%);
- Украина (3,4%)
- Испания и Черногория (по 0,9%);
- Италия (0,7%);
- Чехия и Венгрия (по 0,5%).
Данные были представлены Национальным бюро статистики Молдовы.
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