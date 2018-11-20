Обнародован топ стран, в которых предпочитают отдыхать молдаване

В период с января по сентябрь 2018 года за границу отправились 233,2 тысячи граждан Молдовы, что на 22,4% больше, чем в аналогичный период 2017 года.

Топ самых популярных среди молдаван направлений для отдыха выглядит следующим образом:

Турция (39,3%); Болгария (25,6%); Румыния (9,7%); Греция (8,2%); Египет (6,9%); Украина (3,4%) Испания и Черногория (по 0,9%); Италия (0,7%); Чехия и Венгрия (по 0,5%).

Данные были представлены Национальным бюро статистики Молдовы.