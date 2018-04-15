Обнародован топ-100 самых высоко оплачиваемых вакантных мест (DOC)

За некоторые вакантные места предлагают заработную плату до 100 тысяч леев.

Так, согласно данным Национального агентства занятости населения за работу коммерческого директора в сети супермаркетов в Кишинёве компания обещает зарплату от 50 до 100 тысяч леев. Одной из самых высокооплачиваемых должностей является программист в крупной IT-компании в Кишинёве, за которую обещают от 2380 до 30 000 леев.

Кроме этого, много компаний предлагают работу за пределами Кишинёва – в Бельцах, Комрате, Анений Ной, Оргеев, Кагул, Чимишлия и др. Так, одна из самых привлекательных вакансий – водитель грузовика в Оргееве. За эту работу обещают платить от 10 до 25 тысяч леев ежемесячно.

Также в Кагуле вакантно место агронома, которому готовы выплачивать заработную плату от 4500 до 7500 леев. А трактористу в Комрате обещают зарплату до 8 тысяч леев.

Lista Celor 100 Cele Mai Bine Plătite Locuri de Muncă Vacante Înregistrate APRILIE 2018 FIINAL