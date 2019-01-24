Обманутые предпринимателями молдаване вернули в 2018 году миллион леев за некачественные товары

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Миллион леев вернули в прошлом году более 1 000 потребителям, получившим некачественные товары и услуги. Суды вынесли решения в пользу истцов в 70% случаев. Больше всего – 26 тысяч евро – получил клиент страховой компании, которому отказывались возмещать ущерб по страховке КАСКО.

Были и случаи, когда дело касалось не денег, а принципа. Так, один из покупателей добился возврата 6,80 леев за плетеную корзинку с дефектом. Случались и нестандартные ситуации. Так, одна женщина после долгих споров вернула в магазин сексуальную игрушку, которой оказалась недовольна. А мужчина потребовал компенсации за использование некачественного презерватива. Решались в суде и случаи, когда потребителей запугивали, пишет publika.md.

– В книжном магазине покупатель выбрал книгу, а другая упала с полки и в ней порвалась страница. Потребителя обязали возместить ущерб. Он отказался, сейчас дело в суде, – сказала пресс-секретарь Агентства по защите прав потребителей Корина Гаю.

Когда потребитель писал объяснительную записку, в магазин вошли двое охранников и вместе с администратором стали угрожать, вынуждая заплатить за поврежденную книгу. В результате давления покупатель был вынужден ее купить.

– Неважно, о какой сумме идет речь – миллион, сто тысяч или один лей. Важно, что потребитель знает свои права и добивается их соблюдения. Будь то шесть леев за поврежденную корзинку или 340 тысяч леев за автомобиль, – сказал директор Агентства по защите прав потребителей Юрий Еремия.

Многие, впрочем, свои права знают, но бороться за них не готовы и часто выбрасывают некачественный товар. По данным Агентства по защите прав потребителей, больше всего жалоб касается коммунальных услуг, а также услуг провайдеров, служб такси и гостиниц.