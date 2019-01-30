Обманна небесная

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О том, как власть использует своих граждан

После так называемого повышения пенсий на 10% десятки тысяч людей пожилого возраста стали получать меньше денег.

Ставки на понижение

В последние несколько месяцев только и было слышно, как представители присвоившей себе бразды правления партии вещали о том, что с января 2019 года сотни тысяч пенсионеров смогут обрадоваться тому, что их пенсии вырастут на 10%. Конечно, не так уж и велик процент роста ежемесячных доходов пожилых людей, но в нынешних сложных условиях жизни для них важен каждый лей.

И вот с наступлением января сотрудники редакции «АиФ в Молдове» потеряли покой. Ежедневно в газету звонят десятки пожилых людей, возмущённых тем способом, каким им власть повысила пенсии. Боль и отчаяние слышатся в голосах стариков, когда они рассказывают, как пахали всю жизнь на государство, от имени которого управляющее сегодня в стране демократическое большинство одной рукой добавляет к пенсиям деньги, а другой забирает.

Группа пенсионеров во главе с Еленой Ботнарь и Андреем Руснаком из Окницы были до предела возмущены тем, что после обещанного повышения суммы их ежемесячных выплат уменьшились.

– Я получала пенсию в размере 1450 леев, и так как она не достигала прожиточного минимума в 1589 леев, к ней мне доплачивали 180 леев финансовой помощи, – пыталась совладать со своими эмоциями Елена Ботнарь. – Я так ждала этого повышения, потому что совсем тяжело жить на 1630 леев. И каково же было разочарование, когда в этом месяце мне на почте выплатили 1595 леев, сказав, что финансовой помощи мне уже не положено. И чтобы сумма не была ниже ранее получаемой, доплатили 35 леев. Это что за издевательство?! Нас что, совсем за дураков держат?

Власть дала и взяла

И таких возмущённых граждан сотни. А между тем власть не перестаёт рапортовать (даже из неработающих телевизоров), что в последние три года средняя пенсия в Молдове выросла на 50%, достигнув 1800 леев, что выше прожиточного минимума. И все прекрасно понимают, что показатель «средняя пенсия» равноценен средней температуре тела больного по медучреждению.

– Рост в 10% коснулся 453 тысяч пенсионеров, – гордо сообщил премьер Павел Филип. – И только 40 тысяч из них лишились дополнительной помощи. В любом случае они не получают меньше, чем получали раньше.

Глава кабмина и не отрицает, что есть пожилые люди (и их аж 40 тыс.), лишившихся финансовой помощи от государства. Но, как можно понять из сказанного чиновником, эти 40 тысяч должны радоваться, потому что у более 400 тыс. пенсионеров даже после 10% надбавки пенсии не достигли прожиточного минимума.

Да и жалобы обманутых людей никто из управляющих страной демократов слышать не хочет. Замещение финансовой помощи добавленными к пенсии процентами власть объясняет просто: это, мол, денежная компенсация от государства, которое было вынуждено из бюджета доплачивать, чтобы приблизить ежемесячные доходы пенсионеров к размеру прожиточного минимума. А вот сейчас, когда пенсии превысили этот минимум в 1589 леев, «спасительная миссия» власти завершилась.

Пустые обещания

А чтобы малоимущие забыли все свои обиды, актив Демпартии продолжает сыпать «денежными инициативами». Помощь в холодный период уже дважды увеличивали за последние пару месяцев: сначала с 315 до 350, а на прошлой неделе – до 700 леев (чем ближе к выборам, тем и ставки выше). Пожилых решили купить, пообещав ещё одну единоразовую выплату в 600 леев. Правда, деньги обещали к Пасхе, а после выборов могут и не выплатить, зная, что через четыре года всё забудется. Любовь и голоса мамочек пытаются завоевать увеличением единовременного пособия по рождению ребёнка (с 2019 г. – 6303 лея вместо 5645 в 2018-м). После выборов, говорят, дадут даже 10 тыс., но вот во втором чтении, мол, документ должен будет принять новый состав парламента.

В общем, пока лишь – голословные заявления в надежде завоевать голоса избирателей. А о реальных результатах можно сделать выводы по уже проведённым повышениям пенсий. Так что не дайте себя обмануть!

Анастасия Погодина